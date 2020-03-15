Мнение: Россия закрывает границы с Новергией и Польшей

15.03.2020, 0:54, Разное

Правительство сообщает, что с 15 марта Россия закрывает границу с Польшей и Норвегией.

Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях

http://government.ru/docs/39157/ – цинк

На очереди Украина и Белоруссия. Депутат от Севастополя Белик уже пару раз публично требовал ускорить вопрос с закрытием КПП Перекоп и Чонгар для украинских граждан. Но пока не закрывают.

Это стало особенно актуально, после того глава украинского Минздрава, благополучно разваленного Ульяной Супрун, заявил, что от коронавируса на Украине "умрут все пенсионеры", после чего забавно оправдывался, мол не это имел ввиду.



Трамп прошел тест на коронавирус.