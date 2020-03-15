В Уфе лошадь сбежала с ипподрома во время скачек

15.03.2020, 0:17, Новости дня

В Уфе во время проведения конно-спортивного турнира "Терра Башкирия" сбежала лошадь. Животное вырвалось за ограждение прямо во время скачек, сбросив с себя жокея.

ГТРК "Башкортостан" приводит слова заместителя руководителя Агентства печати и СМИ республики Артура Валеева, который был свидетелем ЧП. Перед самым финишем лошадь свернула направо и помчалась в город, рассказал Валеев. "К слову сказать, она прискакала последней — наверное, не выдержала позора", — отмечает он.

Очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлено, как лошадь сбрасывает жокея и бежит в город. Въезд в этот момент был открыт для заезжающей машины скорой. Лошадь выскочила на проезжую часть и упала, однако затем поднялась и поскакала по встречке, едва не став причиной аварии. Водители успели затормозить.

Беглянку поймали. И она, и жокей отделались легким испугом.