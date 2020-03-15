 

С 16 марта в школах Москвы и регионов вводится режим свободного посещения

15.03.2020, 0:17, Новости дня

Для координации всех действий по борьбе с коронавирусом COVID-19 в РФ создан специальный совет. В него включили уже действующий оперативный штаб, а также комиссию по устойчивости экономической ситуации в стране. В состав вошли и руководители регионов. Как сообщается, координационный совет будет проводить заседания ежедневно. Возглавил его премьер-министр Михаил Мишустин. На первой стратегической сессии участники обсудили первоочередные задачи.

Тем временем число заражений коронавирусом в России достигло 59. За сутки зафиксированы 14 новых случаев, в том числе 9 — в Москве, 2 — в Кемеровской области, по одному — в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Подмосковье. Среди заболевших москвичей есть трое несовершеннолетних. Школы, где они учились, временно закрыты.

В остальных средних учебных заведениях столицы и ряда других регионов с 16 марта вводится режим свободного посещения. Родители сами будут решать, пойдет ли ребенок в школу. Ранее Министерство просвещения рекомендовало всем школам страны перейти на дистанционное обучение, напоминает телеканал "Россия 24".

Тем временем в Мурманской области на карантин отправились 49 рыбаков, которые вернулись из Норвегии. Также сообщается, что 17 марта Российская премьер-лига примет решение о дальнейшей судьбе национального чемпионата по футболу.



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