Режиссёр Питер Джексон снимет документальный фильм о ливерпульской рок-группе The Beatles

15.03.2020, 0:07, Разное

Режиссёр из Новой Зеландии Питер Джексон планирует приступить к съёмкам документального фильма о культовой ливерпульской рок-группе The Beatles. Премьера ленты должна состояться уже осенью текущего года.

Права на производство фильма о творчестве участников The Beatles приобрела кинокомпания Disney. В роли режиссёра ленты выступит новозеландский деятель искусств Питер Джексон. В основу картины, получившей название «The Beatles: Get Back», лягут реальные исторические кадры, снятые Линдсей-Хоггом более полувека назад, когда «битлы» были на пике популярности и с огромным восторгом принимались публикой. Также создатели документального фильма получили возможность воспользоваться уникальными аудиоматериалами, сделанными много лет назад непосредственно участниками ставшего впоследствии культовым коллектива The Beatles.

Музыкант Ринго Старр недавно отмечал, что он с нетерпением ожидает дня премьеры, так как это снова позволит вернуться в прошлое, а поклонникам увидеть добрую и творческую атмосферу, царившую в группе, информирует интернет-портал «Слово и Дело».