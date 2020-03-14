Власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по стране

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14.03.2020, 23:59, Новости дня

Председатель правительства Испании Педро Санчес по итогам заседания Совета министров объявил о решении властей ограничить передвижение жителей королевства по стране.

По словам премьера Испании, ограничения на передвижение распространяются на «территорию всей страны в течение 15 дней», передает ТАСС.

«Начиная с настоящего момента компетентным органом власти будет правительство Испании [вместо региональных властей]», – сказал премьер. «Люди смогут передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты», – отметил Санчес.

Также жители страны смогут выходить из дома, чтобы при необходимости посещать больницы и рабочие места. Кроме того, покинуть дом можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств. Премьер уточнил, что «все силы полиции будут подчиняться прямым приказам главы МВД», а при необходимости привлекут и военных.

«Отменяется образовательная и университетская деятельность», – сказал Санчес, отметив, что «она будет поддерживаться онлайн». Также в большинстве своем временно отменена коммерческая деятельность, за исключением продажи продуктов питания, лекарств, прессы и ряда других товаров. «Цель состоит в том, чтобы остановить распространение [коронавируса] и устранить его, – сказал премьер. – Когда мы увидим, что распространение вируса замедляется, это будет первой коллективной победой».

По данным министерства здравоохранения королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения, около 190 человек умерли.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.



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