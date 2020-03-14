Мнение: Любой ценой

14.03.2020, 23:42, Разное

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Общероссийское голосование по поправке к Конституции России должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По ее словам, дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации".

Если Матвиенко выражает не свою личную точку зрения, а официальную, то это означает лишь то, что Кремль решил провести жертвоприношение, причем цена значения не имеет. В период эпидемии проводить подобного рода мероприятие – это банальное массовое убийство. Но результат превыше всего, а какая цена будет уплачена за него – будем считать потом. Это допустимые потери.

Царь Николай начал свое правление с Ходынки, за что был прозван Кровавым. Любопытно, как можно будет назвать нынешних властителей, без дрожи отправляющих людей на заклание?

Никаких внятных причин, почему нельзя перенести всё это действо на потом, когда эпидемия будет завершена, нет. И, наверное, их не существует. Но у государственного переворота свои законы и своя логика, в которой фактор времени играет ключевую роль. Сколько погибнет при этом – значения не имеет. Верховному божеству нужно принести жертву.