Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму

14.03.2020, 23:32, Разное

“Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать,

дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я

считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности”, —

сказал законодатель на пленарном заседании.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что

выборы в Госдуму могут пройти в сентябре текущего года.

Напомним, что во вторник, 10 марта, Госдума рассматривает во

втором чтении поправки к Конституции. В профильный комитет нижней палаты по госстроительству

и законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. В

третью главу основного закона, регулирующую вопросы федеративного устройства,

вносится 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.

Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном

собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти

и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном самоуправлении.