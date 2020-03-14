 

Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму

14.03.2020, 23:32, Разное

“Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать,
дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я
считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности”, —
сказал законодатель на пленарном заседании.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что
выборы в Госдуму могут пройти в сентябре текущего года.

Напомним, что во вторник, 10 марта, Госдума рассматривает во
втором чтении поправки к Конституции. В профильный комитет нижней палаты по госстроительству
и законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. В
третью главу основного закона, регулирующую вопросы федеративного устройства,
вносится 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.

Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном
собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти
и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном самоуправлении.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Мнение: «Она утонула» питерского Беглова

01.01 / Учеными зафиксировано появление редчайших перламутровых облаков

17.02 / Участник “Дом-2” Илья Яббаров рассказал про беременность Анастасии Голд

06.03 / Мнение: Судьба правящей мафии

16.04 / Мнение: Письмо: “Для мужчин и вовсе невидимка”

11.01 / Не напрасно

15.01 / Путин высказался о количестве президентских сроков

08.01 / “Между жизнью и смертью”: шокирующие данные о состоянии Алибасова

29.01 / Наука: Чумная палочка одного вида смогла выжить в Европе на протяжении 300 лет

08.01 / В Мексике показали в прямом эфире светящийся НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика