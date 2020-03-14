Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков
14.03.2020, 23:32, Разное
“Предлагаю либо снять ограничение по числу президентских
сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после
вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право
избираться на пост главы государства”, – сказала парламентарий в ходе
пленарного заседания.
По ее словам, россиян волнует, что будет после 2024 года.
Авторитет Владимира Путина парламентарий назвала стабилизирующим фактором для
общества и развития страны. “Это гарантия устойчивости, как внутри страны,
так и по ее внешнему контуру”, – добавила Терешкова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение
парламентария требует консультаций с президентом и руководством политических
фракций нижней палаты.
Кроме того, Валентина Терешкова поддержала предложение
Александра Карелина о выборах в Госдуму. “Считаю, что только так мы и
должны поступать, потому поддерживаю”, – сказала она.
Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении
поправки к Конституции. Всего поступило 387 инициатив, 200 из них предложены к
принятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройства
третью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующую
полномочия президента, – 20.
Также 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании,
25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и
прокуратуре. К главе Конституции о местном самоуправлении предложено 12
поправок.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет