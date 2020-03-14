Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков

14.03.2020, 23:32, Разное

“Предлагаю либо снять ограничение по числу президентских

сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после

вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право

избираться на пост главы государства”, – сказала парламентарий в ходе

пленарного заседания.

По ее словам, россиян волнует, что будет после 2024 года.

Авторитет Владимира Путина парламентарий назвала стабилизирующим фактором для

общества и развития страны. “Это гарантия устойчивости, как внутри страны,

так и по ее внешнему контуру”, – добавила Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение

парламентария требует консультаций с президентом и руководством политических

фракций нижней палаты.

Кроме того, Валентина Терешкова поддержала предложение

Александра Карелина о выборах в Госдуму. “Считаю, что только так мы и

должны поступать, потому поддерживаю”, – сказала она.

Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении

поправки к Конституции. Всего поступило 387 инициатив, 200 из них предложены к

принятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройства

третью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующую

полномочия президента, – 20.

Также 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании,

25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и

прокуратуре. К главе Конституции о местном самоуправлении предложено 12

поправок.