 

Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков

14.03.2020, 23:32, Разное

“Предлагаю либо снять ограничение по числу президентских
сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после
вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право
избираться на пост главы государства”, – сказала парламентарий в ходе
пленарного заседания.

По ее словам, россиян волнует, что будет после 2024 года.
Авторитет Владимира Путина парламентарий назвала стабилизирующим фактором для
общества и развития страны. “Это гарантия устойчивости, как внутри страны,
так и по ее внешнему контуру”, – добавила Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение
парламентария требует консультаций с президентом и руководством политических
фракций нижней палаты.

Кроме того, Валентина Терешкова поддержала предложение
Александра Карелина о выборах в Госдуму. “Считаю, что только так мы и
должны поступать, потому поддерживаю”, – сказала она.

Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении
поправки к Конституции. Всего поступило 387 инициатив, 200 из них предложены к
принятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройства
третью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующую
полномочия президента, – 20.

Также 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании,
25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и
прокуратуре. К главе Конституции о местном самоуправлении предложено 12
поправок.



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