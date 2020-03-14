 

Ученые Нидерландов предполагают вероятность создания вакцины от коронавируса

14.03.2020, 23:30, Разное

Как предполагают исследователи Нидерландов, они приблизили вероятность создания вакцины для борьбы с COVID-19. Найденное ими антитело способно блокировать коронавирус.
По словам профессора Франка Гросфелда, исследователи возлагают надежду, что открытие поможет создать лекарства для поступления в продажу. Вместе с тем специалист в области клеточной биологии утверждает, что перед этим вещество должно пройти клинические испытания на людях, а для исследования понадобятся месяцы. Кроме того, необходимо одобрение других ученых-биологов, пишет Nederlandse Omroep Stichting.

Вместе с тем, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 14 марта превысило 150 тыс. человек. На планете более 140 стран и территорий, где выявили вирус, в числе их и Россия.



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