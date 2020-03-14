Россия приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

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14.03.2020, 23:28, Новости дня

Правительство РФ распорядилось приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу с 15 марта для предупреждения распространения коронавируса нового типа.

«ФСБ РФ с 00.00 15 марта 2020 г. временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», – говорится в документе на сайте правительства.

Кроме того, министерству иностранных дел поручено уведомить Польшу, Норвегию и другие государства, чьи интересы могут быть затронуты в связи с реализацией данного распоряжения, «о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей поручено «оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения».

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.



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