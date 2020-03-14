Известно, почему некоторые гиены живут меньше остальных

14.03.2020, 23:23, Новости дня

Американские специалисты поделились результатами проведенного исследования, направленного на изучение влияния социального статуса взрослых пятнистых гиен на продолжительность их жизни.

Известно, что жизнь в социуме имеет огромное количество преимуществ, ведь она помогает эффективнее защищаться от хищников, охранять ресурсы, а также добывать пищу. При этом в группах всегда очень высокая конкуренция, а соперничества нередко приводят к социальным расслоениям и возникновениям иерархий. Так, например, у пятнистых гиен иерархическая позиция молодняка соответствует статусу матери: высокородные детеныши доминируют над своими сородичами и старшими братьями уже к 18 месяцу жизни.

Эксперты из США также определили в ходе проведенного исследования, что социальная успешность матерей передается их детям, а неоправдавшие ожидания матерей гиены проживали менее продолжительную жизнь.