 

Ученые научились по-новому управлять вращением ядра атома

14.03.2020, 23:23, Новости дня

Специалисты в области физики сообщили, что в результате неудачно проведенного эксперимента им удалось понять, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.

Изначально ученые занимались проведением экспериментов, которые основывались на явлении ядерного магнитного резонанса. Он, как известно, проявляется в веществах, в которых есть ядра с ненулевым магнитным моментом. Это значит, что электрический заряд в таких ядрах «вращается» относительно их ядра. Затем эксперименты пошли не так, и ученые совершили настоящее открытие, которое также подтвердило уже существующую, но недоказанную, теорию.

Отныне исследователи имеют возможность создавать квантовые компьютеры на основе одиночных атомов, без приложения какого-либо магнитного поля. Также такие ядра можно использовать как точные датчики электромагнитных полей.



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