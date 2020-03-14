 

В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек, количество зараженных превысило 20 тыс.

14.03.2020, 23:15, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 175 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее количество погибших с начала эпидемии достигло 1441.

Число официально подтвержденных случаев заражения возросло с 17 660 случаев до 21 157 (+3497 по сравнению с пятницей). Сюда входят 17 750 человек, которые продолжают лечение, 1966 человек, выписанных после выздоровления, а также умершие от инфекции.

Из 17,7 тыс. человек, продолжающих лечиться, госпитализированы 8372, еще 1518 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Оставшиеся 7860 человек изолированы дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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