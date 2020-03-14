Мнение: Голос жлобства

14.03.2020, 22:56, Разное

Забавная история о том, как теперь уже бывший лидер украинской партии "Голос" и популярный на Украине певец Вокарчук, наживался на своей собственной партии и попал под следствие.

Напомнило историю с последними выборами Ющенко, когда уже после эпического провала любителя трипольских горшков и Говерлы на выборах, он фактически ограбил собственную партию.

Лидер «Голоса» и «Океана Эльзы» стал подследственным

Политическая борьба на Украине, как и в большинстве стран мира, есть ни что иное, как война компроматов. Только в «Незалежной» она отличается весьма утомительным однообразием. Здесь политических соперников обвиняют, как правило, только в двух грехах: в «зраде» (измене) и в воровстве (коррупции). И если в первом случае утверждения о «работе на Кремль», как правило, оказываются банальным поклепом, то во втором обвинения почти всегда в точку, поскольку на Украине воруют сегодня почти все, кто имеет такую возможность. Не только чиновники и бизнесмены, но даже… артисты.

Так, согласно сообщению украинского издания «Страна», государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) 13 марта зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении нардепа фракции «Голос» Святослава Вакарчука.

«Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов. Расследование проводится по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины – отмывание (легализация) денежных средств в особо крупных размерах», – написал в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов, добавив, что производство открыто по его заявлению.

Отметим, что ранее Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что Вакарчук скрывал от украинского бюджета налоги, когда выступал за границей. Делал это певец через офшорные компании и швейцарский банк.

Так, выступление в Праге в апреле 2015 года было оплачено через компанию "Krim Associates S.A". Она зарегистрирована на Виргинских островах, которые принадлежат Британии.

Портнов утверждает, что 155 тысяч крон – предоплата за концерт – прошла через швейцарский банк, в котором открыт счет этой компании.

Впрочем, не смог Портнов и обойтись без «зрадной» темы, добавив про «русский след» в этом деле.

«В то время, когда вы, герои Майдана, призываете всех к войне, призываете реформировать армию, даете законодательные инициативы, в это время ваш лидер то поет для российских водочных олигархов в Монако, то в Юрмале в день Илловайской трагедии выступает для российской элиты, то прячет налоги, то пользуется швейцарской компанией задним числом, то является обладателем офшора, который скрывает деньги от украинского бюджета», – говорит Андрей Портнов, призывая депутатов фракции «Голос» сдать мандаты.

Впрочем, для кого поет там Вакарчук – дело десятое. А то, что он в своей избирательной кампании усиленно эксплуатировал тему борьбы с коррупцией – это факт.

Надо сказать, что помимо упомянутых Портновым фактов известно немало других эпизодов финансовой нечистоплотности фронтмена «Океана Эльзы».

Так, например, он пытался скрыть свой гонорар, полученный за выступления в Минске в декабре прошлого года.

Тогда пресс-служба группы «Океан Эльзы» отказалась предоставлять информацию о гонораре Святослава Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря. Комментировать выступление Вакарчука в Беларуси отказалась и партия «Голос», хотя и подтвердила, что ее лидер спел на корпоративе в Минске.

Крайне некрасивая история вышла и со спонсорскими средствами партии «Голос», которые Святослав Вакарчук использовал на выплаты самому себе.

Забавно, но данные об этих манипуляциях были внесены в финансовый отчет партии. Там было указано, что Вакарчук получил от своей же партии 50 тыс. гривен за использование музыкальных произведений.

Деньги были оправлены на счет принадлежащего Вакарчуку ООО "Суперсимметрия". Платеж был оформлен как оплата по лицензионному договору за использование прав интеллектуальной собственности на музыкальные произведения.

Кроме того, партия еще и осталась должна Вакарчуку 4830 грн за использование логотипа. Всего договор между партией «Голос» и ее лидером был оформлен на сумму 6000 грн. Одним словом, хозяйственный хлопец.

Воровство украинских чиновников и всевозможных прохиндеев и аферистов, вознесенных Евромайданом на политический Олимп, вполне понятно. Они прекрасно понимают, что «лафа» для них может кончиться в любой момент, и стараются использовать момент на полную катушку.

Но, в отличие от каких-то Семенченко или Мосейчука, Вакарчук – не уголовник, а талантливый артист, музыкант, создавший группу с именем, ставшую популярной задолго до Евромайдана!

Но очевидно психоз быстрого обогащения по принципам «деньги не пахнут» и «после нас хоть потоп» захватил и лидера «Океана Эльзы».

Р.S. Внастоящий момент Святослав Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии «Голос».

В официальном сообщении «Голоса» сказано, что делегаты партсъезда 11 марта избрали нового главу объединения. Вместо Святослава Вакарчука председателем стала его коллега во фракции Кира Рудык. Главный операционный директор IT-компании Ring Ukraine прошла в Раду по избирательному списку партии, в котором у нее был третий номер.

Сам Вакарчук, как уверяют в партии, продолжит ее развивать «как лидер».

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/vakarchuk-sovmestimy-li-talant-i-zhlobstvo/ – цинк