 

Сестра Жанны Фриске Наталья восхитила поклонников постройневшей фигурой в оригинальном купальнике

14.03.2020, 22:30, Разное

Сестра умершей более четырёх лет назад от онкологии эстрадной исполнительницы Жанны Фриске на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное на Шри-Ланке. Наталья Фриске в оригинальном открытом купальнике продемонстрировала постройневшую фигуру, вызвав восхищение поклонников.
На обнародованном в соцсети снимке Наталья Фриске запечатлена на фоне ярких облаков на борту идущей по морю яхты. Сестра знаменитости надела тёмный слитный купальник, оставляющий открытой большую часть тела – грудь в глубоком декольте, виднеющиеся в высоких вырезах бёдра и длинные стройные ноги. Поклонники Фриске обратили внимание, что за последнее время она ещё больше похудела и теперь может похвастаться практически идеальными формами, вызывая зависть у многих девушек и женщин более молодого возраста.

Не так давно сестра Жанны Фриске рассталась с супругом, поэтому некоторые считают, что её постройневшая фигура может указывать на сложно переживаемый развод. Однако экс-участница «Блестящих» не показывает на публике наличие каких-либо проблем, а продолжает вести активный образ жизни, для чего уехала на Шри-Ланку, где у неё есть собственный небольшой бизнес, информирует «Teleprogramma».



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