Заезды на “Игоре”: безумные танцы и кубические Чебурашки

14.03.2020, 22:20, Новости дня

В Ленинградской области, на всесезонном курорте "Игора", — необычные заезды. На самодельных конструкциях.

Безумные танцы в честь безумного мероприятия. Без изысков культурной столицы, а просто весело. Стрелы амура, фанерные самолеты, кубические Чебурашки и лебедь Василиса — чудо инженерной мысли. Задача — съехать с горы на самодельном аппарате без двигателя.

Строили из чего придется: куски фанеры, какие-то палки, много картона. Перед самым стартом вспомнили: еще ведь и тормозить придется. Дружно зашумели дрели.

Важно не только красиво съехать, но и вовремя остановиться. И вот номер один в жеребьевке, информационная бомба. Самые громкие заголовки все-таки устремляются вниз по заданной траектории.

Создателей новостей разбрасывает по склону, информационная бомба не докатывается до финиша. Оценивается не только сам проезд, но и креативность, и масштаб постройки.

Лебедь не успевает разогнаться, фанерный самолет еле успевает затормозить. И вот восхитительный проезд купидонов. Не просто попали прямо в цель, а в клочки разорвали сердца всех гостей. От любви убежать сложно, но кто хотел, тот спасся. За креативность и масштаб — первое место стреле амура.