Женщина выпала с 9 этажа и выжила, зацепившись за кондиционер
14.03.2020, 22:20, Новости дня
Спасатели МЧС сумели сохранить жизнь женщине, выпавшей с девятого этажа.
Инцидент случился в районе Киевского шоссе (Подмосковье). В экстренные службы поступило сообщение об угрозе падения с высоты. Женщина выпала из окна, но зацепилась за кондиционер.
Спасатели пытались затащить ее через окно, но не получалось. Поэтому к пострадавшей поднимались на автолестнице. После благополучного завершения операции женщину передали бригаде скорой помощи, передает РИА Новости.
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