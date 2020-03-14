 

Женщина выпала с 9 этажа и выжила, зацепившись за кондиционер

14.03.2020, 22:20, Новости дня

Спасатели МЧС сумели сохранить жизнь женщине, выпавшей с девятого этажа.

Инцидент случился в районе Киевского шоссе (Подмосковье). В экстренные службы поступило сообщение об угрозе падения с высоты. Женщина выпала из окна, но зацепилась за кондиционер.

Спасатели пытались затащить ее через окно, но не получалось. Поэтому к пострадавшей поднимались на автолестнице. После благополучного завершения операции женщину передали бригаде скорой помощи, передает РИА Новости.



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