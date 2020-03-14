 

Кубок Гагарина без финских “джокеров”. “Йокерит” снялся

14.03.2020, 22:20, Новости дня

Финский хоккейный клуб "Йокерит" официально подтвердил информацию, что не будет участвовать в дальнейших соревнованиях плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "джокеры" из Хельсинки должны были встречаться с питерским СКА. Теперь клуб из северной столицы досрочно вышел в полуфинал.

"Йокерит" отказался от участия в весенней стадии Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Ранее прошла информация, что власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии COVID-19.



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