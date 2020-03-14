Ученые установили причину появления льда на горячем Меркурии

14.03.2020, 22:07, Разное

Учёные установили, по какой причине на горячем Меркурии появляется лёд. Планета расположена близко к Солнцу, температура её поверхности достигает 400 градусов по Цельсию, вместе с тем в кратерах имеется замёрзшая вода.

Специалисты учитывают несколько физических процессов, которые влияют на образование льда. Важнейшее воздействие на формирование кристаллов оказывает вулканическая жара. На Меркурии, отмечают исследователи, воду доставляли кометы. По причине того, что данное тело расположено ближе всего к звезде, большая часть накопившейся влаги активно испаряется. Вместе с тем данное тело представляет из себя гравитационно заблокированную планету, повёрнутую к светилу лишь одной стороной. Другая никогда не получает солнечного света, по данной причине она постоянно охлаждается до значительных минусовых температур.

Проведенное исследование показало, что лёд на Меркурии образуется и под воздействием сложных химических реакций. Учёные составили компьютерную модель образования массивов льда на полюсах планеты, который появляется несмотря на крайне высокие температуры из-за постоянной вулканической активности.