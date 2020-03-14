Саша Савельева подчеркнула фигуру платьем с цветовым градиентом

14.03.2020, 22:07, Разное

Саша Савельева, возлюбленная 46-летнего актёра Кирилла Сафонова, подчеркнула свою фигуру платьем с цветовым градиентом. В своём посте звезда обращается к поклонникам, отметив, как быстро в мире всё меняется.

Известная певица находится в возрасте 36 лет, она приняла участие в новой студийной фотосессии. В Instagram-аккаунте знаменитости опубликован видеоролик, в котором бывшая солистка группы «Фабрика» предстаёт в эксклюзивном дизайнерском платье. Наряд имеет небесно-голубой оттенок. Согласно идее, предложенной модельерами, он оттеняет стройную фигуру артистки благодаря плавному переходу от тёмного к более светлому тону той же цветовой палитры. Далее следуют приглушённый серый и белый тона. При этом популярная российская поп-исполнительница сделала акцент на линии декольте, оттеняющей форму платья на бретельках.

Саша Савельева написала, что в настоящее время многие люди отказываются от запланированных поездок из-за коронавируса. Вместе с тем ещё вчера россияне могли спокойно путешествовать, посещая различные страны, пишет медиа-издание Teleprogramma.pro.