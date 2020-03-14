Трамп ожидает результаты теста на коронавирус

14.03.2020, 22:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп прошел тест на коронавирус, заявив в субботу о том, что у него «абсолютно нормальная» температура. Это произошло во время пресс-конференции по поводу ситуации с коронавирусом, которая состоялась сегодня днем в Белом доме.

После того, как представители администрации пошли на беспрецедентные меры, измерив температуру у журналистов, прибывших на пресс-конференцию, Трамп заявил, что он прошел тест на вирус вечером в пятницу, добавив, что результаты анализов станут известны «через день или два».

Президент сообщил, что его администрация распространила запрет на полеты в США из Ирландии и Великобритании. Запрет вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник.

Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил журналистам, что в субботу в США было зарегистрировано 2226 случаев заражения новым коронавирусом, уточнив, что вспышка еще не достигла своего пика.

По словам Фауси, действия президента Трампа, объявившего в пятницу общенациональное чрезвычайное положение, означает, что теперь «все готово» для ускорения темпов тестирования для сдерживания вспышки коронавируса на территории США.