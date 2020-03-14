VOAэкспресс 14 марта 2020

14.03.2020, 22:06, Новости дня

Коронавирус

Белый дом объявил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, Пентагон ввел ограничения на поездки для военнослужащих, а президент Трамп и вовсе ожидает результаты своего теста на коронавирус. А что думают сами американцы о ситуации с распространением заболевания? Мы спросили мнение жителей Вашингтона и Лос-Анджелеса

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Билл Гейтс

Соучредитель одной из крупнейших IT-корпораций мира покидает совет директоров компании. Читайте подробнее о том, что побудило Билла Гейтса покинуть руководство Microsoft

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Борьба с цензурой в Minecraft

Бороться с цензурой можно различными методами – организовывать протестные акции, изобретать способы обхода блокировок и помогать авторам в распространении запрещенных текстов. Однако как рассказать о подцензурных материалах тем, чье главное хобби – компьютерные игры? Организация «Репортеры без границ» создала виртуальную библиотеку с запрещенными материалами в одной из самых популярных компьютерных игр

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Хай, Tech!

Для многих американцев хорошее самочувствие своих домашних животных не менее важно, чем забота о собственном здоровье. О том, как жители США пытаются продлить жизнь своим собакам, – в очередном выпуске «Хай, Tech!»