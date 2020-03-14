Совместный координационный центр РФ и Турции начал работу в Сирии

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14.03.2020, 21:59, Новости дня

В Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По словам Журавлева, «в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Саракиба.

Напомним, в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что РФ и Турция на переговорах в Анкаре по Идлибу в значительной степени достигли консенсуса.

В МИД РФ подтвердили, что режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается.



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