В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену

14.03.2020, 21:35, Разное

Утром 9 марта на Перевозной набережной в Санкт-Петербурге автомобиль KIA Rio сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как удалось выяснить полицейским, виновником ДТП был экс-супруг госпитализированной. Во время ссоры мужчина сел за руль иномарки и наехал на бывшую жену. В отношении водителя возбудили уголовное дело, сообщает Spbdnevnik.ru.