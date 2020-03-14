Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках

14.03.2020, 21:30, Разное

В игре Dreams геймерам предоставят возможность зарабатывать на собственных разработках в среде виртуального конструктора. В настоящее время проводится ограниченное тестирование соответствующего направления.

По данным, приведенным в короткой справке отмечается, что все оригинальные наработки пользователей, выпущенные в среде Dreams, являются собственностью авторов в полной мере. Корпорация не претендует на исключительное коммерческое использование. Сами разработки могут применяться в музыкальном либо художественном портфолио.

В настоящее время проверяется возможность предоставления авторам новых продуктов получения прибыли. На текущем этапе в систему принимают исключительно опытных разработчиков, которые приступили к расширению контента игры в рамках раннего доступа. В спецформе желающим присоединиться нужно детально рассказать о своём проекте и описать приблизительные сроки создания разработки. При этом впоследствии потребуется дать ответы на разного рода вопросы со стороны экспертов Media Molecule.

В качестве коммерческого продукта может выступать игра, музыкальный клип, анимационная картина и другие разработки. В целом разработчики желают видеть сформированные в Dreams игры вне рамок начального конструктора.