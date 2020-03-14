 

Елена Малышева посоветовала россиянам обратить внимание на личную гигиену

14.03.2020, 21:30, Разное

Елена Малышева вновь выразила своё мнение о коронавирусе и связанными с данным недугом проблемами. Доктор медицинских наук дала совет россиянам обратить особое внимание на соблюдение правил личной гигиены.
В Instagram-аккаунте известного врача размещён пост, в котором она информирует, что медицинские маски не защищают от крайне опасного заболевания, передающегося воздушно-капельным путём. Для упреждения заражения COVID-19 необходимы специальные респираторы, так как лишь названные изделия могут обезопасить от проникновения в организм микробов коронавируса. Телеведущая популярной программы «Жить здорово!» разместила в своём микроблоге график, составленный на основе имеющейся статистики. Малышева написала, что она всегда пользуется исключительно научными данными, а не слухами и сплетнями. Данный момент отличает профессионала от «перепуганного насмерть человека».

Известная ведущая рекомендует соотечественникам соблюдать личную гигиену и чаще мыть руки, возвращаясь с улицы. Лишь таким образом можно минимизировать количество микробов на кистях рук, причём то же касается и лица. Елена Малышева отметила, что на WEB-сайте ВОЗ на русском языке опубликованы меры особой предосторожности, которых необходимо придерживаться в любом случае.



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