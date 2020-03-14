Актёр Роман Полянский и певица Алина Гросу перестали скрывать свои чувства

14.03.2020, 21:30, Разное

Актёр Роман Полянский и певица Алина Гросу, посетившие вечеринку по случаю 15-летия телеканала «Dомашний», перестали скрывать свои чувства. Судя по всему, общение пары перестало быть рабочим или дружеским.

На вечеринке пара всё время шепталась, танцевала под композиции Валерия Сюткина и ушла с мероприятие ближе к полуночи, обнимаясь и держась за руки. Поклонники давно заподозрили романтические отношения между 36-летним Романом Полянским и 24-летней Алины Гросу. Артист много времени проводит вместе с певицей, в том числе принимает участие в съёмках её клипов. В одном из них он исполнил роль героя-любовника. Позднее они приняли решение вместе посещать светские мероприятия.

Однако самым пикантным в данной ситуации оказалось, что и у исполнительницы, и у её избранника стоит штамп в паспорте. К тому же, Алина Гросу в июне 2019 года стала супругой бизнесмена Александра, с которым состояла в отношениях в течении четырёх лет. Согласно информации от инсайдеров, у пары есть в планах расторжение официальных отношений. Однако это дело времени. Известно, что возлюбленные познакомились во время съемки клипа Гросу несколько лет назад. Они длительное время находились в дружеских отношениях, а пару месяцев назад решили встречаться.