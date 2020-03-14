 

Самый дорогой кроссовер Geely Atlas нашли в России

14.03.2020, 21:26, Новости дня

Новый китайский кроссовер Geely Atlas в настоящее время активно продается в России, однако удалось найти самый дорогой экземпляр модели.

В частности, максимальная комплектация у официальных дилеров марки продается за 1,73 млн рублей, однако в Москве выявлен редкий экземпляр, стоимость которого превысила 2 миллина рублей. В частности, конкретная модификация оценена магазином в 2,05 миллиона рублей. Речь идет об исполнении Luxury 4, которое имеет 1,8-литровый мотор и продвинутые опции, примененные дилерским центром.

В частности, существенное удорожание связано с применением нового оттенка кузова, а также дополнительных опций и вставок на решетке радиатора и порогах автомобиля. Также задняя дверь багажника получила электрический привод, отсутствующий в максимальной комплектации.



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