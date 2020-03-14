Спорткар BMW M4 получил спецверсию Edition M Heritage

14.03.2020, 21:26, Новости дня

Баварская компания BMW официально продемонстрировала спецверсию спортивной модели M4 Edition M Heritage.

Данный автомобиль поступит в продажу ограниченным тиражом 750 машин. Официальный дебют транспортного средства состоялся в Абу-Даби. Приобрести M4 Edition M Heritage станет возможным в двух оттенках кузова. Сало получил стильную строчку и качественную кожу. Крыша автомобиля имеет карбоновое исполнение. Кроме того, новинка имеет увеличенные колесные диски.

Кроме того, под капотом используется 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 550 л.с. мощности. Представители баварской марки пока не называют точную стоимость модели M4 Edition M Heritage для рынка.