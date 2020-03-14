 

Спорткар BMW M4 получил спецверсию Edition M Heritage

14.03.2020, 21:26, Новости дня

Баварская компания BMW официально продемонстрировала спецверсию спортивной модели M4 Edition M Heritage.

Данный автомобиль поступит в продажу ограниченным тиражом 750 машин. Официальный дебют транспортного средства состоялся в Абу-Даби. Приобрести M4 Edition M Heritage станет возможным в двух оттенках кузова. Сало получил стильную строчку и качественную кожу. Крыша автомобиля имеет карбоновое исполнение. Кроме того, новинка имеет увеличенные колесные диски.

Кроме того, под капотом используется 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 550 л.с. мощности. Представители баварской марки пока не называют точную стоимость модели M4 Edition M Heritage для рынка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Фейк программы «Время»: в Украине легальна нацистская символика

07.02 / ERR – Минобороны призывает президента Эстонии воздержаться от парада Победы в Москве

07.02 / Трамп заявил о «спекшемся» компьютере демократов

06.02 / Инцидент с автомобилем в Иерусалиме расследуется как теракт

16.02 / Чавушоглу дал совет Западу

12.03 / Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

10.01 / Киргизия усилила охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

26.01 / Американцы представили приложение, способное заменить психиатра

05.03 / ОПЕК рекомендовала снизить добычу нефти

30.01 / Украинца Демьянюка, которого обвиняли в убийстве евреев в нацистских лагерях смерти, обнаружили на фото 1943 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика