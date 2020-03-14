Кабмин опубликовал решение о закрытии границ

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14.03.2020, 21:17, Новости дня

Кабинет Министров Украины 14 марта опубликовал решение о закрытии границ 16–17 марта.

Распоряжение правительства было принято “во исполнение решений Совета нацбезопасности и обороны Украины по противодействию распространению коронавируса в Украине”.

Документ предусматривает:

закрытие с 00.00 16 марта по 3 апреля государственной границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан);

закрытие с 00.00 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

“Министерству иностранных дел поручено проинформировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения”, – говорится в распоряжении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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