В WhatsApp вскоре появится функция автоматического удаления сообщений

14.03.2020, 21:07, Разное

В WhatsApp вскоре станет доступна функция автоматического удаления сообщений. Ранее производитель активизировал данный сервис лишь для групповых чатов, в ближайшее время его дополнят с целью применения в любой беседе.

Установка времени хранения переписки предусмотрена в бета-версиях WhatsApp 2.20.83 и 2.20.84. В интернете опубликовано визуальное изображение новинки, демонстрирующее, что новый сервис можно будет применять и в настройках обычных чатов. Пользователи, учитывая личные предпочтения, смогут самостоятельно выбирать срок хранения тех или иных бесед. Разработчик предлагает несколько версий, начиная от одного часа и заканчивая календарным годом. Функцию можно активировать путём выбора нужного пункта меню, но лишь после запуска нового сервиса. Владельцы смартфонов и планшетов получат возможность видеть изображение часов, подчеркивающего, что текст будет удалён после окончания избранного пользователем периода его хранения.

Пока нет информации, когда разработанная функция станет доступна в сервисе обмена мгновенными сообщениями WhatsApp. Предположительно, новая программа проходит завершающие тесты и для широкого круга пользователей её активируют в следующем обновлении.