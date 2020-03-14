 

Академик РАН Виктор Малеев дал советы по мерам защиты от коронавируса COVID-2019

14.03.2020, 21:07, Разное

На сегодняшний день в РФ зафиксировано несколько подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019, но в стране предпринимается комплекс мер против пандемии, что позволяет сдерживать распространение. Академик РАН Виктор Малеев дал советы относительно того, какими способами граждане могут снизить риск заражения вирусом.
В первую очередь Малеев говорит о том, что стоит изменить привычку при встрече со знакомыми или коллегами здороваться за руку и практиковать какие-либо иные способы приветствия. Также во избежание заражения коронавирусом не следует прикасаться к любым поверхностями открытой ладонью. Желательно это делать тыльной стороной, а, к примеру, открывать дверь, можно плечом, бедром либо же рукой в перчатке. Академик Малеев напомнил, что очень важным является соблюдение правил гигиены, то есть, регулярное мытьё рук, особенно после посещения мест массового скопления людей, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».

В целях предупреждения заражения COVID-2019 академик РАН рекомендует использовать дезинфекторы – специальные растворы либо салфетки. При кашле или чихании следует применять одноразовые бумажные платочки, а после использования сразу утилизировать. Если же человек почувствовал ухудшение состояния здоровья, повышение температуры тела, то из дома желательно не выходить, а при усугублении симптомов обратиться за помощью к медикам, пишет «Слово и Дело».



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