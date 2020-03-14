 

Газета Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной в космосе»

14.03.2020, 21:07, Разное

Ежедневная британская газета Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной в космосе». Популярное медиа-издание причислило председателя Совета Федерации к покорителям Вселенной.
Материал, выпущенный данным СМИ, стал объектом шуток множества других изданий, то же относится к известным политикам и блогерам. В новостном сообщении, в котором информировалось о выступлении спикера перед голосованием Федерального собрания, указывалось, что политик была первой женщиной, побывавшей на орбите Земли. Далее Daily Mail отмечает, что Валентина Матвиенко заявила о необходимости принятия поправок. По версии журналистов, спикер отметила, что сейчас крайне важным вопросом следует считать право президента РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. На самом деле с данной речью выступала Валентина Терешкова, предлагая убрать из российской Конституции поправку, касающуюся ограничения президентских сроков.

Первая женщина-космонавт говорила о том, какую работу провёл Владимир Владимирович Путин на протяжении 20 лет. Терешкова также выразила собственную точку зрения, заявив, что соотечественникам следует самостоятельно решить, кого они желают видеть в кресле лидера страны, пишет издание «ПолитЭксперт».



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