Четвертый за день «заминированный» самолет совершил посадку

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14.03.2020, 20:59, Новости дня

«Заминированный» рейс Иркутск – Москва благополучно приземлился в Шереметьево, сообщили в правоохранительных органах.

«Самолет в штатном режиме сел в Шереметьево», – сказал источник ТАСС.

Осмотром борта занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в штатном режиме приземлились три других «заминированных» борта.

В субботу в Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» четырех рейсов: Москва – Тюмень, Иркутск – Москва, Москва – Челябинск и Новосибирск – Москва.

Летевший в Челябинск самолет успешно приземлился в Казани, летевший в Тюмень также приземлился в пункте назначения. Борт Иркутск – Москва летит в Шереметьево, полет проходит в штатном режиме.

В Кремле сообщали, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.



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