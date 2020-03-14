Назван континент без коронавируса

14.03.2020, 20:59, Новости дня

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.

В мире зафиксировано почти 150 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 120 странах, сообщили в университете, передает «Интерфакс».

Отмечается, что на Антарктиде живут несколько тысяч человек, все они являются сотрудниками полярных станций.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. РФ призвала США к совместной борьбе с пандемией.