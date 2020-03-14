Звезды и коронавирус: Иванка Трамп и Серена Уильямс – на карантине, Хайди Клум – в ожидании результатов теста

14.03.2020, 20:45, Разное

Сегодня в Лондоне был зафиксирован первый случай заражения ребенка COVID-19. Новорожденный малыш находится в больнице, и врачи не дают пока никаких прогнозов. Тем временем знаменитости по всему миру призывают не поддаваться панике и не забывать о мерах безопасности: мыть руки, не забывать носить маски и перчатки, а лучше – защитный костюм, как это делает Наоми Кэмпбелл.

38-летняя Серена Уильямс – мама маленького ребенка, а потому у нее есть как минимум одна причина для тревоги. И она настроена действовать решительно. В своем Instagram она рассказала, что на ближайшие 6 недель хочет приостановить свою спортивную карьеру и вместе со своей семьей – мужем Алексисом Оганяном и двухлетней дочкой Олимпией планирует запереться у себя в особняке в пригороде Сан-Франциско. За это время, по словам Серены, она собирается наверстать упущенное:

Буду просто хорошей женой и хорошей мамой. Буду готовить, заниматься уборкой по дому и в саду, стану делать маски для лица и пройду, наконец, уроки по макияжу –

такой план на ближайшие полтора месяца озвучила Серена в прямом эфире Instagram своим подписчикам. И он звучит неплохо!

Серена Уильямс вместе с дочкой ОлимпиейТем временем к двухнедельному карантину приговорила себя дочь Дональда Трампа Иванка, которая недавно позировала с министром внутренних дел Австралии Питером Даттоном – за несколько дней до того, как тот получил положительный результат на коронавирус. На следующий день она посетила мероприятие в Мар-а-Лаго со своим отцом и президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в тот же день у одного из помощников Болсонару тест дал положительный результат на вирус. Ни у Иванки, ни у Дональда Трампа врачи не обнаружили признаков заболевания, а потому посчитали, что тест им сдавать ни к чему.

А вот Хайди Клум, напротив, хотела узнать свой вирус-стасус. Накануне модель почувствовала себя плохо, о чем сообщила в соцсетях:

Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом, -пожаловалась Хайди на диагностику в Калифорнии.

Хайди КлумРанее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил поддержать свою заболевшую вирусом супругу Софи Грегуар и выдержать 14-дневный карантин, несмотря на плотный график встреч.

Коронавирусом COVID-19 заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, а также футболист, играющий вместе с Криштиану Роналду за “Ювентус”, Даниэль Ругани.