«Он всё слышит и понимает»: Ольга Остроумова рассказала о состоянии перенёсшего инсульт Гафта

14.03.2020, 20:30, Разное

Советская и российская киноактриса Ольга Остроумова в эфире программы «Ты не поверишь» пояснила о состоянии перенёсшего инсульт супруга Валентина Гафта. Сейчас 84-летний артист постепенно восстанавливается, всё слышит и понимает, но пока не может появляться на публике.

Ольга Остроумова говорит, что много времени уделяет мужу, однако не может в одиночку за ним ухаживать, так как продолжает работать в театре и сейчас задействована в нескольких спектаклях. Поэтому помогает присматривать за Гафтом нанятая сиделка, но и супруга старается как можно больше присутствовать рядом. Актриса заметила, что восстановление после инсульта идёт очень медленно, однако прогресс есть. Мозг у Валентина Иосифовича не пострадал, поэтому он всё хорошо слышит и понимает.

Кроме здоровья болеющего супруга Ольга Остроумова пояснила о своих подрастающих внуках, которых она навещает в свободное время. Старший из ребят занимается плаванием и показывает неплохие результаты в команде олимпийского резерва, а одна из внучек может пойти по стопам именитых родственников, во всяком случае, как заметила супруга Гафта, все задатки актрисы у девочки уже сейчас явно заметны.