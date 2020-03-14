 

Актриса Елена Ксенофонтова побывала на могиле Дмитрия Марьянова

14.03.2020, 20:30, Разное

В первую родительскую субботу Великого поста Елена Ксенофонтова рассказала, что побывала на могиле Дмитрия Марьянова. Она попросила всех неравнодушных к его памяти заказать молебен за упокоение его души.
На снимке показана ухоженная территория могилы актера, безвременно ушедшего из жизни в 2017 году. Рядом с надгробным камнем стоит большой портрет Дмитрия Марьянова и несколько букетов цветов. Сразу после установки памятника коллега и давняя подруга известного актера резко осудила родственников, назвав его надгробием «нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку».

Особенно негативную реакцию вызвало у неё отсутствие традиционного православного креста, идея символической радуги на нем была Ксенофонтовой отвергнута. В этот раз она почувствовала, что умершему «зябко, не хватает ему тепла». Поэтому она обращается ко всем, кому был дорог этот человек, и просит подать записку за упокой его души.

Вспоминает она также и рано ушедшего из жизни оператора Олега Мощелкова (Флоппи), обращаясь к друзьям со словами любви. Поклонники поддержали призыв Елены Ксенофонтовой и выразили надежду, что их молитвы будут услышаны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Жулики использовали силиконовую маску, чтобы выдать себя за французского министра и получить 42 миллиона фунтов для “тайных операций” через скайп

16.01 / Xiaomi представила новую механическую клавиатуру Luofei Dot Lipstick в стиле губной помады

31.12 / «Это очень невыгодно»: Наташа Королёва продала дорогую недвижимость в Майами

10.02 / Народ взбесился из-за звезд-нытиков с маленькой пенсией

16.02 / Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

04.03 / Мнение: Письмо: “Что-то похожее на начало камбэка”

23.05 / Медики запретили сочетать алкоголь и горячий чай

07.02 / Мнение: “Там зарплата 300, коммуналка 400”. Что поражает ирландку после переезда в Москву

04.02 / Скандалы: Белые львы подставили Олега Зубкова

04.03 / Мнение: Время антиутопий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика