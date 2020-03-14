 

Актриса Елена Ксенофонтова побывала на могиле Дмитрия Марьянова

14.03.2020, 20:30, Разное

В первую родительскую субботу Великого поста Елена Ксенофонтова рассказала, что побывала на могиле Дмитрия Марьянова. Она попросила всех неравнодушных к его памяти заказать молебен за упокоение его души.
На снимке показана ухоженная территория могилы актера, безвременно ушедшего из жизни в 2017 году. Рядом с надгробным камнем стоит большой портрет Дмитрия Марьянова и несколько букетов цветов. Сразу после установки памятника коллега и давняя подруга известного актера резко осудила родственников, назвав его надгробием «нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку».

Особенно негативную реакцию вызвало у неё отсутствие традиционного православного креста, идея символической радуги на нем была Ксенофонтовой отвергнута. В этот раз она почувствовала, что умершему «зябко, не хватает ему тепла». Поэтому она обращается ко всем, кому был дорог этот человек, и просит подать записку за упокой его души.

Вспоминает она также и рано ушедшего из жизни оператора Олега Мощелкова (Флоппи), обращаясь к друзьям со словами любви. Поклонники поддержали призыв Елены Ксенофонтовой и выразили надежду, что их молитвы будут услышаны.



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