 

Мишустин предложил ввести двухнедельный карантин для людей из группы риска по коронавирусу

14.03.2020, 20:30, Разное

Глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс предложение об обязательном двухнедельном карантине для граждан страны, находящихся в группе риска в связи с распространением коронавируса. Также премьер отметил, что главный санитарный врач должен иметь полномочия обязывать людей соблюдать рекомендованную изоляцию.
В России, как и в большинстве стран мира, продолжают фиксировать случаи инфицирования провоцирующим смертельную пневмонию коронавирусом COVID-2019. При этом, как отметил Михаил Мишустин, среди заболевших есть не только прибывшие из-за рубежа граждане, но и члены их семей. Усилить контроль за эпидемиологической ситуацией в РФ премьер-министр предлагает обязательным карантином сроком на 2 недели для людей, находящихся в группе риска по данному заболеванию, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».

По словам главы Кабмина, принятие решения о временной социальной изоляции и наблюдении медиков может снизить в стране риск дальнейшего распространения COVID-2019. Данное правило должно распространяться на все регионы РФ без исключения, пишет «Слово и Дело».



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