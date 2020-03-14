 

В США захотели сделать бесплатными тест на коронавирус

14.03.2020, 20:28, Новости дня

В США будут проводить бесплатные тесты на коронавирус, сообщил вице-президент Майк Пенс.

«Тесты будут бесплатными для всех, у кого есть (медицинские) страховки… И даже для тех, кто не застрахован», – сообщил Пенс, передает РИА «Новости».

По его словам, эта мера предусмотрена принятым Конгрессом законом.

Пенс уточнил, что страховые компании дали обязательство, что полностью покроют расходы на тестирование для своих клиентов.

С понедельника США вводят полный запрет на въезд со всех стран Европы, включая Великобританию и Ирландию.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что во всех регионах РФ уже имеются тест-системы для определения коронавируса.



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