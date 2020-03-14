В Дании – первая смерть от новой инфекции

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14.03.2020, 20:18, Новости дня

Первый случай смерти от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в Дании. Скончалась женщина 81 года. Ее привезли в больницу в связи с обострением хронического заболевания, однако позже у пациентки развились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат.

Всего в Дании число случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки выросло с 801 до 827. 23 зараженных находятся в больницах. Четверо пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, состояние двоих из них оценивается как критическое, пишет ТАСС.

В соседней Норвегии число заразившихся превысило 900, власти рассматривают возможность закрытия границ королевства в связи с распространением коронавируса. В Швеции, по данным на 14 марта, COVID-19 заболели 909 человек, два человека скончались. Больше всего заразившихся, 341 человек, в регионе Стокгольм.



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