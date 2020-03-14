В носу взрослых людей обнаружили колонии нейронов

14.03.2020, 20:07, Разное

Ученые рассказал о том, что в носу взрослых людей обнаружены колонии нейронов. Данное открытие имеет большую важность, поскольку достаточно давно ходят споры относительно возможности организма человека генерировать новые клетки данного типа в зрелом возрасте.

«Мы не до конца понимаем причину, по которой люди теряют обоняние. Источник проблем может находиться в самых разных областях. При этом новые сведения указывают, что существует достаточно большая популяция клеток в обонятельных тканях взрослых людей», – отмечают авторы открытия.

Исследователи добавляют, что новая научная работа в дальнейшем открывает возможность создания эффективных методик лечения состояний, во время которых обоняние теряется из-за повреждения тканей. В действительности пока сложно сказать, имеется ли случай генерирования колоний клеток в других местах организма или эта уникальная особенность носа.

Как показывают изыскания, нейроэпителий органа обоняния, вероятно, генерирует новые нейроны даже после достижения зрелого возраста. Собранные в рамках исследования данные позволяют с иной стороны оценить процессы роста нейронов в организме.