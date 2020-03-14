РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса в России
14.03.2020, 20:07, Разное
В РПЦ заявили, что не отменят богослужение даже в том случае, если в РФ получит распространение коронавирус. Крайней мерой в храмах Русской православной церкви может стать проверка прихожан при входе на возможное наличие заражения.
Митрополит Волоколамский Иларион пояснил в СМИ о необходимых предосторожностях, которых следует придерживаться лицам, посещающим богослужения в храмах РПЦ. Прежде всего, отметил священнослужитель, верующим рекомендуется отказаться от участия в различных массовых мероприятиях. В тоже время ограничение не касается ежедневных богослужений, так как храмы в любом случае закрываться не будут. Митрополит выразил своё мнение в эфире телевизионной программы «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия-24». Представитель РПЦ отметил, что по церковному учению обязательное причастие положительно воздействует на человека.
Вместе с тем в храмах могут ввести особые меры для упреждения случаев распространения вирусов на время эпидемии коронавируса. Верующим, которые ощущают общую слабость, не рекомендуется посещать церкви для недопущения заражения остальных мирян, подытожил митрополит.
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