 

Ольга Бузова рассказала поклонникам о результатах МРТ и своем здоровье

14.03.2020, 20:07, Разное

Российская певица Ольга Бузова пояснила поклонникам, что ей сказали врачи после прохождения МРТ. Оказалось, из-за стресса у исполнительницы начались проблемы со спиной.
Проблемы со здоровьем стали появляться у телеведущей из-за переутомления. Ольга Бузова очень много работает и помимо ведения различных проектов, записи новых песен и долгих поездок в гастрольные туры певица старается находить время для личной жизни. Сейчас ведущая шоу «Дом-2» строит свои отношения с блогером Давидом Манукяном. Неудивительно, что с таким графиком организм звезды не выдержал и дал сбой.

Сначала Ольга Бузова жаловалась, что у нее очень сильно болит поясница и даже стоит она с большим трудом. Из-за того, что ничего не помогало избавиться от болезненных ощущений в спине, звезде пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Диагноз, который поставили Ольге Бузовой врачи, сильно расстроил ее. По предписанию медиков из-за серьезных проблем со спиной телеведущей нельзя сильно нагружать свой организм и необходимо чаще отдыхать. Пока знаменитость не рассказывает никаких подробностей касаемо поставленного диагноза.

В своем микроблоге Instagram певица пишет, что хочет продолжать радовать поклонников, но из-за болей в спине ей придется принимать обезболивающие. Подписчики сочувствуют Ольге Бузовой и просят ее поберечь себя, больше отдыхать, желают скорейшего выздоровления. Отменять свои концерты певица отказалась, проигнорировав предупреждения врачей.



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