В России вирус подтвержден еще у 14 человек

14.03.2020, 20:06, Новости дня

В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения COVID-19, сообщает. Вирус обнаружен у девяти человек в Москве (в том числе у троих детей), у двоих человек в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали страны Европы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий в стране и не рекомендовал гражданам ездить за рубеж. В Москве и Подмосковье объявлено свободное посещение школ.

Общее число заболевших во всем мире составило 149 тысяч. Власти европейских стран ограничивают передвижение граждан, внутри ЕС восстанавливаются границы, авиасообщение сведено к минимуму.

США распространили запрет на въезд из европейских стран также на Великобританию и Ирландию. При этом граждане США и обладатели американского вида на жительство смогут вернуться домой.

Власти Ирана в связи с эпидемией призывают мировых лидеров повлиять на США с тем, чтобы они сняли наложенные на Иран санкции. В стране, по официальным данным, больше 11 тысяч заболевших и свыше 500 погибших, но многие считают эти цифры заниженными.