Вступил в действие запрет на въезд в США из 26 европейских стран

14.03.2020, 20:06, Новости дня

В полночь с пятницы на субботу вступил в действие запрет на авиаполеты в США из Европы, введенный в рамках стратегии по предотвращению распространения смертельно опасного коронавируса.

Президент Дональд Трамп сообщил о запрете в среду вечером, обращаясь к стране из Овального кабинета.

30-дневный запрет касается иностранцев, прилетающих в США из 26 стран Европы. Исключением стали только визитеры из Великобритании и Ирландии.

Американцы и иностранные граждане с постоянным видом на жительство в США, которые в момент обращения Трампа находились за границей, сначала не были уверены, разрешат ли им вернуться в страну позже пятницы.

В действительности они не подпадают под запрет, однако президент в своем выступлении не уточнил эту деталь. Многие американцы, находившиеся в среду в Европе, ринулись срочно бронировать обратные рейсы, чтобы попасть домой до вступления запрета в силу.

Трамп принял решение о запрете, не проконсультировавшись с представителями Европы.

«Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», – заявили Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, и президент Евросовета Шарль Мишель.

«Коронавирус является глобальным кризисом, не ограничивающимся каким-либо одним континентом, что требует скорее сотрудничества, а не односторонних действий. Евросоюз предпринимает решительные меры по ограничению распространения вируса», – говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Мишеля.

Все американцы, возвращающиеся из Европы, должны будут провести в самоизоляции 14 дней с момента прибытия в США. Это должно помочь в приостановке распространения коронавируса.