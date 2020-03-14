Эксперты не уверены в том, что летняя жара «убьет» коронавирус

14.03.2020, 20:06, Новости дня

В Северном полушарии вот-вот наступит климатическая весна. Многие надеются на то, что с окончательным уходом зимы пандемия COVID-19, охватившая почти весь мир, пойдет на убыль.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп предположил, что пандемия может закончиться уже в апреле, по мере повышения среднесуточной температуры. В прессе время от времени появляются публикации, авторы которых предполагают, что число передачи коронавируса в тропических странах сравнительно небольшое в связи с жарой и влажностью, которые «убивают» вирус.

Это может оказаться правдой. Впрочем, Кристофер Морс, вирусолог из Университета Джорджа Вашингтона, не вполне в этом уверен: «Я, скорее всего, не делал бы высокую ставку на это, в любом случае», – сказал он в интервью «Голосу Америки».

В странах с умеренным климатом, на эпидемии гриппа и ОРВИ влияет сезонный фактор. Вирус COVID-19 – респираторное заболевание, очень похожее на грипп, и оно родственно коронавирусам, которые вызывают у людей обычную простуду.

Опираясь на поведение других коронавирусов, группа швейцарских и шведских микробиологов предположила, что случаи заражения COVID-19 могут пойти на спад с приходом весны в Северное полушарие.

Однако это не означает, что вирус будет побежден. Разработанная ими модель показывает, что новая вспышка начнется уже следующей зимой.

Боится ли вирус жары и влажности?

Ученые не знают всех причин, по которым сезонный фактор влияет на эпидемии гриппа. Одно из предположений таково: вирусы легче распространяются в условиях сухости воздуха, как это обычно бывает зимой.

Однако сама по себе влажность, похоже, не влияет на новый коронавирус – об этом говорится в еще одном исследовании, подготовленном специалистами Гарвардского университета в Бостоне. Они обнаружили, что в Китае вирус распространился во многих регионах, включая Северный Китай с его сухой и морозной погодой и юг страны – теплый и влажный.

Кроме того, продолжается передача вируса и в Сингапуре – жаркой стране с влажным тропическим климатом.

Жара и влажность не могут полностью остановить распространение гриппа. Согласно некоторым исследованиям, передача заболевания сокращается по мере приближения к экватору, однако грипп по-прежнему остается одной их главных причин госпитализации и смертности в тропических странах. Кроме того, во время пандемии свиного гриппа в 2009 году наиболее высокий уровень смертности был зарегистрирован во вполне тропических Мексике, Индии, Бангладеш, Мьянме, Индонезии и Гватемале.

Вирусные школы

Погода – не единственная причина сокращения волны заражений гриппом в Северном полушарии. Важную роль играет расписание школьного учебного года

Случаи заражения гриппом, ветряной оспой, корью и другими респираторными заболеваниями учащаются во время учебного года, говорит Марк Липсич, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета. Когда у школьников начинаются летние каникулы, заболеваемость падает.

Все больше школ отменяют занятия, пытаясь сдержать распространение вируса. Впрочем, неизвестно, сыграет ли это большую роль. Хотя новый коронавирус вызывает у детей сравнительно мягкие симптомы, они вполне могут являться его переносчиками. Неизвестно, насколько большую роль дети играют в нынешней эпидемии.

«Понимание этого играет важнейшую роль, если мы хотим знать, поможет ли закрытие школ в контроле за распространением COVID-19, а также понять, насколько летние каникулы помогут уменьшить распространение», – говорится в статье Липсича, опубликованной на сайте Центра динамики инфекционных заболеваний.

Еще одна причина, по которой пандемия COVID-19 может остаться на планете еще надолго – «временное, но важное преимущество», которым обладают новые вирусы, пишет Липсич: «Почти никто или никто из людей не обладают иммунитетом против них».

Это означает, что мало что может помешать возвращению коронавируса, даже если в какой-то момент погодные условия изменятся не в его пользу. Если темпы заражения замедлятся летом, COVID-19 может вернуться уже осенью. И, вполне возможно, следующей осенью. В зависимости от того, как долго будет сохраняться у переболевших пациентов иммунитет к этой болезни, COVID-19 может стать регулярным «гостем» Земли, говорится в исследовании, написанном в соавторстве с Липсичем. Именно поэтому так важна разработка вакцины и терапии для лечения этой болезни.