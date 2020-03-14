 

Зеленский закрыл границу Украины

14.03.2020, 19:59, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границы страны.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

Согласно этому решению СНБО, с 17 марта Украина ограничивает пассажирское авиасообщение из-за коронавируса, с 16 марта закрывается граница для иностранцев на две недели.

В пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев. В тот же день Зеленский заявил, что у украинцев есть три дня на возвращение на родину.



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