Мишустин и Румас договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
14.03.2020, 19:59, Новости дня
Премьер РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора договорились поддерживать контакты по вопросам борьбы с распространением коронавируса.
«Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба российского правительства, передает ТАСС.
Главы правительств также договорились поддерживать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 14 человек.
Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.
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