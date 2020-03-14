 

Мишустин и Румас договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

14.03.2020, 19:59, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора договорились поддерживать контакты по вопросам борьбы с распространением коронавируса.

«Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба российского правительства, передает ТАСС.

Главы правительств также договорились поддерживать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 14 человек.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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